رياضة | المصري لا يعرف الفوز على الأهلي منذ 1047 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري لا يعرف الفوز على الأهلي منذ 1047 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، في مباراة هامة اليوم الخميس ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري.

ويسعى المصري لكسر عقدة عدم الفوز على الأهلي منذ 3 مواسم.

Advertisements

ولم ينجح المصري في تحقيق أي فوز على الأهلي منذ 3 سنوات، تحديدا منذ عام 2016، حيث كان الفوز الأخير يوم 13 يونيو عام 2016 بنتيجة 3/2.

ويحتل الأهلي المركز الثالث حاليا في بطولة الدوري برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.