رياضة | جولدست خارج أسوار wwe

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولدست خارج أسوار wwe والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد سنين طويلة قضاها المخضرم "جولدست" داخل أسوار الاتحاد، أعلن وبشكل رسمي انتهاء عقده مع الإتحاد شاكراً المسؤولين هناك علي كل الخبرات والفرص التي منحُت له خلال تلك الفترة، وأنه لن يجدها في أى مكان آخر.

وقد شكر "جولدست" جماهير الاتحاد وهو قد تقدم بطلب للمسؤولين بشأن رحيله وقد حصل علي موافقة علي طلبه بكل التراضي بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن كل الشائعات التي انتشرت من قبل بشأن إعلان إعتزاله لا صحة لها علي الإطلاق، بل بالعكس سيقطع "جولدست" شوطا جديداً في مسيرته بالإنضمام إلي الإتحاد AEW الذي يشرف عليه أخيه "كودي رودز".

وقد أعلن الإتحاد AEW أنه سيضم مواجهة تجمع بين الأخوين في مهرجان Double or Nothing، ولم يتم تحديد القوانين التي ستضاف للمواجهة لزيادة الحماس والترويج للمواجهة المنتظرة، وكانت أخر مواجهة خاضها "جولدست" في WWE كانت في عرض أكبر الرويال رامبل في السعودية، وعقب تلك المشاركة خضع لعملية جراحية في كلا الركبتين في يوليو من العام الماضي.