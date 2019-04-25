رياضة | حلم التعاون يصطدم بقوة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلم التعاون يصطدم بقوة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع التعاون للتأهل إلى المباراة النهائية ببطولة كأس خادم الحرمين للشريفين للمرة الثانية في تاريخه، عندما يحل ضيفا على الهلال غدا الجمعة، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وسيلتقي الفريقان مرة أخرى يوم الإثنين المقبل في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

لذلك لن تكون مهمة التعاون سهلة على الإطلاق، لاسيما وانه سيواجه الهلال الذي يسعى لتحقيق الثلاثية هذا الموسم (الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا)، خاصة وأنه مازال ينافس على البطولات الثلاث.. ولن يفرط في التتويج بهذا اللقب.

ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 63 بفارق نقطة خلف النصر ولديه مباراة مؤجلة، كما أنه يتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط واقترب بقوة من التأهل لدور الـ16.

وتوج الهلال بلقب هذه البطولة ثماني مرات سابقة وهو ثالث أكثر الأندية تتويجا باللقب بعد الاهلي (13 لقبا) والاتحاد (9 ألقاب).

في المقابل، فشل التعاون في التتويج باللقب من قبل رغم وصوله مرة واحدة فقط إلى المباراة النهائية وكان ذلك في عام 1990 عندما خسر أمام النصر بهدفين نظيفين.



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كان التعاون صعد إلى الدور قبل النهائي ثلاث مرات سابقة، حيث صعد للمرة الأولى في عام 1990 عندما فاز على الوحدة بهدف نظيف ثم صعد مرة اخرى في 2015 وخسر أمام النصر 1 / 2 ، فيما كان آخر وصول له للدور قبل النهائي في 2017 عندما خسر أمام الهلال 3 / 4 في مباراة ماراثونية.

وتأهل التعاون للدور قبل النهائي هذا الموسم، بعد فوزه على العدالة 1 / صفر في دور الـ64 ثم الفوز على النهضة 6 / صفر في دور الـ32 ثم الفوز على الشباب 3 / صفر في دور الستة عشر ثم الوحدة 3 / صفر.

في المقابل، تأهل الهلال لهذا الدور بفوزه على الدرع 9 / صفر في دور الـ64 ثم الفوز على هجر 3 / صفر في دور الـ32، وفي دور الستة عشر تغلب على الفيصلي 3 / 2 ثم الفوز على الاتفاق 3 / 2 في دور الثمانية.

ويدخل الهلال المباراة في ظل غياب المهاجم بافيتيمبي جوميز وأندري كارليو للإصابة بالإضافة إلى عمر عبد الرحمن وسلمان الفرج، لذلك، حرص الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق على تجهيز البدلاء من اجل الاعتماد عليهم في هذه المباراة.

في المقابل يدخل التعاون المباراة بصفوف شبه مكتملة، لذلك قام المدرب البرتغالي بيدور الاجتماع بلاعبيه وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز بالمباراة والتأهل للمرة الثانية في تاريخهم للمباراة النهائية.

ويلتقي الفائز في هذه المباراة مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين اتحاد جدة والنصر المقرر إقامتها بعد غد السبت.