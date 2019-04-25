اونلاين | AL-AHLI ALyoum.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر youtube بدون تقطيع أون لاين live nile sport

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AL-AHLI ALyoum.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر youtube بدون تقطيع أون لاين live nile sport

يأمل النادي الأهلي، حامل اللقب، في تعويض غياب العديد من لاعبيه البارزين بسبب الإصابة أو الإيقاف والفوز على المصري البورسعيدي، غدًا الخميس، في مباراة مؤجلة بالدوري الممتاز للعودة إلى المنافسة مستفيدًا من هزيمة غريمه الزمالك، أمس الثلاثاء.

وخسر الزمالك بهدف دون رد أمام بيراميدز ليرفع الأخير رصيده إلى 63 نقطة من 29 مباراة ويفض الشراكة مع الزمالك المتراجع للمركز الثاني برصيد 60 نقطة من 27 مباراة.

AL-AHLI ALyoum.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر youtube بدون تقطيع أون لاين live nile sport

ويملك الأهلي 58 نقطة من 26 مباراة في المركز الثالث ويأمل في الفوز على المصري صاحب المركز الرابع غدًا ليتقدم للمركز الثاني.

ونقل الاتحاد المصري لكرة القدم المباراة من ملعب الجيش في السويس إلى استاد المكس في الإسكندرية بسبب الموافقات الأمنية.

ويدخل الأهلي المواجهة في غياب العديد من اللاعبين المؤثرين حيث يغيب الثلاثي محمد الشناوي وعمرو السولية ومروان محسن بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث، كما يغيب رمضان صبحي وكريم نيدفيد وحسام عاشور وشريف إكرامي وسعد سمير وهشام محمد وأحمد الشيخ وإسلام محارب بسبب الإصابة.

AL-AHLI ALyoum.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر youtube بدون تقطيع أون لاين live nile sport

وقال الأهلي إن مدربه مارتن لاسارتي يعكف على تجهيز البدلاء لتحقيق الفوز في مواجهة منافس قوي.

وأضاف النادي بموقعه على الإنترنت: ”أجرى لاسارتي بعض الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة وتوضيح مهام اللاعبين بعد مشاهدة العديد من المباريات السابقة للمنافس“.

”تضمن المران الأخير مساء الثلاثاء التركيز على بعض النواحي الهجومية والارتداد السريع للدفاع والاستحواذ في منطقة وسط الملعب واستثمار الفرص التي تتاح أمام المرمى“.

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واستقر لاسارتي على الاستعانة بالحارس الثالث علي لطفي في حراسة المرمى على أن يكون معه البديل مصطفى شوبير، كما استقر على الدفع برامي ربيعة في خط الوسط بديلًا للسولية بجانب حمدي فتحي ومعهما صالح جمعة وحسين الشحات وجونيور أجايي وفي الهجوم وليد أزارو.

AL-AHLI ALyoum.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر youtube بدون تقطيع أون لاين live nile sport

وحذر لاسارتي لاعبي خط الدفاع من تمريرات المصري العرضية وتحركات مهاجمه محمود وادي.

من جانبه، حذر إيهاب جلال، مدرب المصري، لاعبيه من خطورة الأهلي الذي يرغب في العودة للمنافسة على لقب الدوري من جديد متوقعًا أن يبدأ الأهلي مهاجمًا منذ اللحظة الأولى.

وطالب جلال لاعبيه باستثمار فرصة اندفاع الأهلي للهجوم المبكر وإحراز هدف يصعب من مهمته في العودة للمباراة.

وقال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة المصري، إن فريقه جاهز تمامًا للمباراة.

وأضاف للصحفيين: ”جاهزون للعب في أي مكان لكن لدينا مباراة أخرى يوم الأحد المقبل على استاد السويس، والسفر المتكرر يرهق لاعبينا“.

AL-AHLI ALyoum.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر youtube بدون تقطيع أون لاين live nile sport

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.