اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي اليوم كورة ستار | كورة أون لاين | يلا شوت حصري

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بث مباشر لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، التي تقام اليوم الخميس على ملعب إستاد حرس الحدود " المكس " لحساب مؤجلات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي كان مقرراً لها يوم الخامس عشر من شهر يناير الماضي.

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مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بث مباشر، يحتل فريق النادي الأهلي المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة جمعها الفريق من 26 مباراة بالفوز في 18 مباراة والتعادل في 4 فيما تكبد الفريق الاحمر مرارة الخسارة في 4 لقاءات وسجل مهاجموا الأحمر 39 هدفاً وتلقت شباكهم 17.

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بث مباشر الدوري يا أهلي، في المقابل يدخل فريق نادي المصري البورسعيدي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 28 مباراة حيث نجح أبناء إيهاب جلال في تحقيق الفوز في 11 مباراة وتعادلوا في 13 لقاء وتكبد الفريق البورسعيدي مرارة الخسارة في 4 مباريات.

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لايف الأهلي والمصري بث الأسطورة، تبدأ مباراة الاهلي ضد المصري البورسعيدي والتي تجمع الفريقان ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

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