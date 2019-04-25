اونلاين | real madrid won.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر yalla shoot live

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real madrid won.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر yalla shoot live

يستضيف فريق خيتافي , مساء اليوم الخميس , نظيره فريق ريال مدريد ، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني ” الليجا ” ، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” سانتياجو برنابيو ” .

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب العام لليجا برصيد 64 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو وبفارق 16 نقطة عن برشلونة، في حين يحتل فريق خيتافي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة مؤقتاً .

real madrid won.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر yalla shoot live

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ويسعى ريال مدريد في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث وتقديم مستوى جيد قبل نهاية الموسم ، في حين يتطلع خيتافي للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية لمواصلة الصراع على مركز مؤهل لدوري الأبطال .

وستقام المباراة الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين وسوريا الأردن والعراق واليمن والبحرين والكويت وجزر القمر ، في حين ستقام المباراة الساعة 9:30 مساءً بتوقيت كلاً من مصر ولبنان والسودان وليبيا وتركيا .

real madrid won.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر yalla shoot live

بينما ستقام الساعة 8:30 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس , الساعة 11:30 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان ، 7:30 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , وستنقل على قناة ( بي إن سبورت3 ) , وسيعلق عليها المعلق ( سوار الذهب ) .