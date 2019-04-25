اونلاين | لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر live hd

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لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر live hd

يستضيف فريق خيتافي نظيره ريال مدريد، الخميس، لحساب الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز.

ويأمل الفريق الملكي في العودة من ملعب مضيفه بالنقاط الثلاثة للاستمرار في حصد النقاط وملاحقة أتلتيكو مدريد الذي بدوره انتصر أمس على نظيره فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيا يرغب صاحب الأرض والجمهور في الفوز ولا شيء غيره لحجز مقعد أوروبي.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر live hd

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا هذا الموسم برصيد 64 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة برصيد 80 نقطة، وأتلتيكو مدريد الوصيف برصيد 68 نقطة، فيما يأتي خيتافي رابعا برصيد 54 أخرين.

توقيت مباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت القاهرة، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD 3، والحكم: ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا.

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لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر live hd

تشكيل المباراة المتوقع (ريال مدريد)

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

المدافعون: مارسيلو، داني كارفخال، رافاييل فاران، ناتشو.

لاعبو الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

المهاجمون: كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز.