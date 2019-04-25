اونلاين | رابط real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم الأحد .. Real madrid tv

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم الأحد .. Real madrid tv والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم الأحد .. Real madrid tv

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على فريق خيتافي على ملعب "ألفونسو بيريز" اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني

موعد مباراة خيتافي ضد ريال مدريد

يلتقي فريقي خيتافي وريال مدريد اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا وتذاع المباراة عبر beIN SPORTS HD 3 .

Advertisements

رابط real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم الأحد .. Real madrid tv

ويسعى الريال بقيادة الفرنسي زيدان في الفوز والحصول على النقاط الثلاث لمزاحمة أتليتكو مدريد على المركز الثاني، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 64 نقطة، فيما يسعى خيتافي في مواصلة صحوته بالدوري والابتعاد بالمركز الرابع عن اشبيلية وفالنسيا الملاحقين له وضمان مقعد أوربي العام القادم، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 54 نقطة .

رابط real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم الأحد .. Real madrid tv

تاريخ مواجهات الفريقين

تقابل الفريقين في 26مباراة من قبل فاز الريال في 19 مباراة، وتغلب خيتافي في 5 مواجهات ، وتعادل الفريقين في مبارتين ، وكان أكبر انتصار لريال مدريد على خيتافي بنتجة 7/3 في عام 2015 .