اونلاين | الدوري ياأهلي.. بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم on sport hd

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الدوري ياأهلي.. بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم on sport hd

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مع نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.

الدوري ياأهلي.. بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم on sport hd

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مباراة اليوم هامة لكلا الفريقين في مشوارهما ببطولة الدوري، الأهلي ستكون بمثابة خطوة قوية للعودة لتصدر الدوري وربما الاقتراب بقوة من الفوز بلقب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الزمالك واشتعال القمة، بينما سيكون المصري عازما على مواصلة نتائجه الإيجابية للحفاظ على موقعه في جدول الدوري والبقاء في المربع الذهبي.

ويعاني فريق الاهلي كذلك من لعنة الغيابات الكثيرة فالفريق يخوض مواجهة الليلة دون عدد كبير من لاعبيه المؤثرين أمثال حسام عاشور ، محمد هاني ، كريم نيدفيد،وليد سليمان ،سعد سمير بجانب غياب ثلاثة لاعبين أخرين للإيقاف وهم محمد الشناوي ومروان محسن وعمرو السولية.

الدوري ياأهلي.. بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم on sport hd

ويعول لاسارتي في لقاء اليوم على خبرات وقدرات لاعبيه يأتي في مقدمتهم ، على معلول ووليد آزارو وأحمد فتحي وجونيور أجاي وناصر ماهر وصلاح محسن وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وايمن أشرف.