اونلاين | Ahly today.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم الخميس live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Ahly today.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم الخميس live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن استاد المكس بالإسكندرية، مباراة الأهلي ضد المصري فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدورى الممتاز. وتقام المباراة فى الثامنة مساء اليوم الخميس.

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ووجه مارتن لاسارتى مدرب النادي الأهلى رسالة تحذير شديدة اللهجة لمدافعى فريقه من خطورة ثنائى المصرى البورسعيدى أوستين أموتو وإسلام عيسى، مشدداً على ضرورة التمركز الدفاعى السليم طوال أحداث مباراة الليلة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث فى ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، فيما يحتل لفريق البورسعيدى المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وإن كان المصرى قد خاض مباراتين أكثر عن الأهلى.