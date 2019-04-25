انت الان تتابع تفاصيل خبر "ديربي مانشستر" باللون الأزرق.. وليفربول الخاسر الأكبر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 12:50 مساءً - حسم نادي مانشستر سيتي ديربي المدينة بفوزه في ملعب جاره اللدود مانشستر يونايتد بثنائية دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب أولد ترافورد، انتهى الشوط الأول من "ديربي مانشستر" بالتعادل السلبي، قبل أن يبسط الفريق السماوي، بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني.

ونجح البرتغالي برناردو سيلفا وزميله الألماني ليروي ساني في تسجيل الهدفين بالدقيقتين الـ54 والـ66 من عُمر اللقاء، ليحقق السيتي فوزه الثاني على اليونايتد هذا الموسم، بعد مباراة الدور الأول بنتيجة (3-1).

بهذا الانتصار اقترب "السيتزن" من الحفاظ على لقب "البريميرليغ" بوصوله إلى 89 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقاً بنقطة وحيدة على ليفربول، في حين تجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة بالمركز السادس.

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بهذه النتيجة بات مان سيتي يملك مصيره بين يديه؛ إذ إنه سيتوَّج بطلاً للبطولة الإنجليزية الأشهر بالعالم في حال فوزه في لقاءاته الثلاثة المقبلة، بغض النظر عن نتائج رفاق النجم المصري محمد صلاح.

وفي مباراة ثانية مؤجلة من الجولة الـ31 أيضاً، حقق وولفرهامبتون انتصاره الأول على آرسنال في تاريخ مواجهات الفريقين؛ بعدما تغلّب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بهذا الفوز ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 51 نقطة بالمركز السابع، في حين توقف رصيد آرسنال عند 66 نقطة بالمركز الخامس.

جاءت ثلاثية وولفرهامبتون في الشوط الأول عن طريق البرتغالي روبين نيفيز والأيرلندي مات دوهيرتي والبرتغالي دييغو جوتا، في الدقائق الـ28 والـ37 والـ45.

وتمكن آرسنال من تقليص النتيجة في الدقيقة الـ80، عن طريق اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، لكن هذا الهدف لم يكن كافياً لمنع النتائج السلبية لـ"المدفعجية" في الفترة الأخيرة بالبريميرليغ.