شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات تضغط لسحب تنظيم كأس العالم من قطر والان مع التفاصيل

قالت مصادر مطلعة، إن تحالفاً يضم عدداً من هذه المنظمات بدأ، مساء الاثنين، تحركاً جديداً للضغط باتجاه سحب تنظيم البطولة من قطر، بعدما أخلت بالتزامات قطعتها الصيف الماضي بإعادة النظر في أوضاع العمال المشاركين في بناء الملاعب والفنادق والمنشآت الخاصة بالمونديال.

ورجحت مصادر حقوقية عربية أن يوفر العنف الأمني الذي انتهجته أجهزة النظام القطري في التعامل مع الاحتجاجات العمالية الأخيرة، دافعاً جديداً لعدد من المنظمات الحقوقية، لاسيما التي ينتمي إليها هؤلاء العمال، خاصة الهند ونيبال وبنجلاديش، كي تثير القضية مجدداً، بما يعجِّل بخطوة سحب التنظيم من الدوحة.

ووضعت احتجاجات العمال الآسيويين «نظام الحمَدين» في مواجهة جديدة مع المنظمات الحقوقية الدولية، بعدما أظهرت مقاطع مصورة مشاهد مروِّعة لتعامل الشرطة المحلية خلال الأحداث.

ووفق المصادر، فإن منظمات حقوقية تلقت العام الماضي تأكيدات بأن سحب تنظيم البطولة من قطر بات الاحتمال الأقرب، غير أن ضغوطاً من جانب الشركات المتعاقدة على تنفيذ الإنشاءات تدفع باتجاه تأجيله، حتى بداية عام 2021، علماً بأن دولة آسيوية كبرى، لها خبرة سابقة في استضافة أحداث مماثلة، هي المرشح الأوفر حظاً لاستقبال البطولة.

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وقال موقع «tn24» الناطق بالفرنسية، إن قطر «التي لا تتوقف عن تفاخرها بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم»، تحاول «إخفاء العبودية التي يتعرض لها العمال الأجانب الذين تستغلهم لتشييد الملاعب، فهؤلاء العمال يحصلون على رواتب قليلة، وسكن سيئ، وكذلك الوضع بالنسبة للطعام.. الأمر الذي دفع بعضهم إلى التمرد».

وأضاف الموقع: «شهدت البلاد نهاية الأسبوع، احتجاجات عنيفة؛ حيث شكا العمال من عدم الحصول على رواتبهم، منذ عدة أشهر، وقاموا بتحطيم واجهات مواقع البناء والإدارات والحافلات والسيارات للشركات التي تشرف على إقامة هذه الملاعب». وعلى الرغم من التعتيم الذي فرضته السلطات القطرية حول هذه الأحداث نجح بعض العمال في تسريب مقاطع فيديو تظهر العنف الأمني، والأضرار التي لحقت ببعض المنشآت التي يعملون فيها.

وذكر العمال أنهم نظموا اعتصاماً سلمياً للاحتجاج على سياسات الحكومة القطرية التعسفية ضدهم، وعدم الحصول على رواتبهم، وانتهاك حقوقهم الآدمية، وسوء أحوالهم المعيشية، وغياب التأمين الصحي المناسب، فيما أظهرت صور ومقاطع متداولة سيارات محطمة جراء العنف الأمني مع المشاركين.

وحظيت قناة «الجزيرة»، التي تجاهلت الأحداث تماماً بنصيب وافر من انتقادات النشطاء العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثبتت أنها «مجرد بوق لنظام الحمَدين»، و«أداة للتحريض على دول عربية بعينها»، من دون اعتبار للشعارات التي ترفعها عن الحياد والموضوعية.

وقبل أيام، دعت ثلاث منظمات حقوقية هي «العربية لحقوق الإنسان»، والمنظمة الإفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، إلى فتح تحقيق شفاف ومحايد حول الإساءة إلى العمال المهاجرين في قطر.