مورينيو لا يرغب في العودة للدوري الإنجليزي

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٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
جوزيه مورينيو
استبعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد الصيف المقبل، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، بعد المستويات الضعيفة التي قدمها مع الشياطين الحمر في النصف الأول من الموسم، وكان آخرها الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ويتطلع البرتغالي للعودة للتدريب من جديد الموسم المقبل عبر أحد أندية القمة، وقال مورينيو: "أوجد في لندن حاليًا، ولكن هذا لا يعني أن الدوري الإنجليزي سيكون المحطة المقبلة لي الموسم المقبل".
وأضاف المدرب البرتغالي: "التتويج بالألقاب هو الضمان على نجاحي في المستقبل، حتى هؤلاء الذين يقومون بكل شيء ممكن كي ينسوا الجماهير إنجازاتي، فلن ينجحوا في ذلك". وتابع مورينيو: "آخر لقب توجت به هو الدوري الأوروبي منذ عام ونصف وليس منذ 20 عامًا، أما آخر نهائي خضته فكان منذ 8 أشهر وهو نهائي كأس الاتحاد
وتابع مورينيو: "آخر لقب توجت به هو الدوري الأوروبي منذ عام ونصف وليس منذ 20 عامًا، أما آخر نهائي خضته فكان منذ 8 أشهر وهو نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي الوقت الحالي أحضر للمستقبل".
وواصل: "لا أشعر بأنني أهدر وقتي حاليًا بالابتعاد عن التدريب، خاصة أنني عملت في تلك المهنة في آخر 18 عامًا بدون توقف، ولا تحصل في العادة على وقت كاف للتفكير، واستغللت الأيام الماضية في أمور كثيرة مفيدة ستساعدني لاحقًا".
يذكر أن مورينيو قضى الشهور الماضية في حضور بعض المباريات في مختلف أنحاء القارة الأوروبية، كما عمل محللًا لبعض المباريات.
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