انت الان تتابع عربي بدر.. من هو مفاجأة الأهلي أمام المصري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

عربي بدر

زين عربي بدر أحد نجوم فريق 97 بالنادي الأهلي، قائمة القلعة الحمراء، التي أعلنها الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول، والتي سافرت أمس الأربعاء، إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد المكس بالإسكندرية، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين على استاد الجيش في برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية، انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، أحرزهما ساليف كوليبالي ووليد أزارو.

وفيما يلي نستعرض 5 معلومات عن عربي بدر: 1- اجتاز اختبارات الأهلي من أول مرة تحت إشراف ياسر محمدين، وانضم إلى الفريق وتم تصعيده مباشرة إلى فريق 2000 رغم أنه مواليد 2001، وحقق مع المارد الأحمر 7 بطولات. 2- شارك مع فرق الناشئين فيما يقرب من ستة مراكز (ليبرو ومساك ولاعب وسط دفاعي وظهير أيمن ومهاجم وصانع

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