انت الان تتابع الأهلي يسعى لتكرار فوز الدور الأول أمام المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

الأهلي والمصري Advertisements

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، في تمام الساعة الثامنة مساءً، اليوم الخميس، لقاء النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين على استاد الجيش في برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية، إنتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، أحرزهما ساليف كوليبالي ووليد أزارو، وكان يدرب المارد الأحمر حينها الفرنسي باتريس كارتيرون، فيما كان حسام حسن يقود الفريق البورسعيدي.

ويحتل الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 4 وخسر في 4، وسجل الفريق 42 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 17 هدفًا، بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الأول. في