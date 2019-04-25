في ميلاده.. فاران ملهم الديوك وصاحب الإنجاز النادر

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في مثل هذا اليوم من عام 1993، ولد واحد من أفضل المدافعين في العالم.. إنه رافائيل فاران، الذي اكتشفه زين الدين زيدان وقدمه للكرة العالمية في عام 2011

يحتفل المدافع الفرنسي رافائيل فاران اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ26، حيث ولد يوم 25 أبريل من 1993 في مدينة ليل الفرنسية، هو واحد من أفضل المدافعين في العالم في الوقت الحالي، وأسهم بشكل واضح في سيطرة ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا من خلال التتويج بأربعة ألقاب في آخر 5 أعوام، كما لعب دورًا كبيرًا في تتويج فرنسا بلقبها الثاني في تاريخها في كأس العالم في مونديال روسيا 2018، ليصبح حينها واحدا من أربعة لاعبين فقط تمكنوا من الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم في عام واحد.

البداية بدأ فاران لعب كرة القدم بعمر 7 سنوات في ناد محلي بليل يدعى "هيلميس"، وبعد عامين وتحديدًا في عام 2002، انتقل إلى نادل لانس على الرغم من اهتمام نادي ليل بضمه، وفي موسم 2008- 2009، تم تصعيد فاران لفريق الشباب إلى جانب كل من ثورجان هازارد وجيوفري كوندجوبيا، وبعدها بعام تم تصعيده إلى الفريق تحت



بدأ فاران لعب كرة القدم بعمر 7 سنوات في ناد محلي بليل يدعى "هيلميس"، وبعد عامين وتحديدًا في عام 2002، انتقل إلى نادل لانس على الرغم من اهتمام نادي ليل بضمه، وفي موسم 2008- 2009، تم تصعيد فاران لفريق الشباب إلى جانب كل من ثورجان هازارد وجيوفري كوندجوبيا، وبعدها بعام تم تصعيده إلى الفريق تحت 19 سنة، على الرغم من كونه حينها أصغر من زملائه بعامين. البدايةبدأ فاران لعب كرة القدم بعمر 7 سنوات في ناد محلي بليل يدعى "هيلميس"، وبعد عامين وتحديدًا في عام 2002، انتقل إلى نادل لانس على الرغم من اهتمام نادي ليل بضمه، وفي موسم 2008- 2009، تم تصعيد فاران لفريق الشباب إلى جانب كل من ثورجان هازارد وجيوفري كوندجوبيا، وبعدها بعام تم تصعيده إلى الفريق تحت 19 سنة، على الرغم من كونه حينها أصغر من زملائه بعامين. وفي موسم 2010- 2011، وقع فاران أول عقد احترافي، وتم تصعيده إلى الفريق الرديف، وفي شهر أكتوبر تم استدعاء فاران للفريق الأول للمرة الأولى، وتم وضع اسمه في التشكيل الأساسي لمواجهة مونبلييه يوم 6 نوفمبر، وبالفعل لعب المباراة بكاملها وحقق فريقه الانتصار حينها بهدفين دون رد، وكانت تلك ثالث مباراة يحافظ فيها لانس على نظافة شباكه، ولاقى فاران الإشادة من زملائه على المستوى المميز الذي ظهر به في المباراة. وبعدها جلس فاران على مقاعد البدلاء في المباراتين التاليتين أمام كل من مارسيليا وليون، ومن ثم حجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق، بل وحمل شارة القيادة. ريال مدريد

في يوم 22 يونيو من عام 2011، أكد رئيس لانس لمشجعي الرفيق بأن فاران سينضم إلى ريال مدريد للعب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وتأكد انتقاله يوم 27 يونيو لمدة 6 سنوات مقابل 10 ملايين يورو. ريال مدريدفي يوم 22 يونيو من عام 2011، أكد رئيس لانس لمشجعي الرفيق بأن فاران سينضم إلى ريال مدريد للعب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وتأكد انتقاله يوم 27 يونيو لمدة 6 سنوات مقابل 10 ملايين يورو. شارك فاران في أول مباراة رسمية مع ريال مدريد أمام راسينج سانتاندر يوم 21 سبتمبر من عام 2011، وشارك في المباراة التالية أمام رايو فاليكانو وسجل هدفًا ليصبح أصغر لاعب أجنبي يسجل في تاريخ ريال مدريد بعمر 18 عامًا و152 يومًا. وفي الموسم التالي، بدأ فاران في الظهور بشكل أكبر مع ريال مدريد، بفضل تألقه في الكلاسيكو أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا، حيث سجل هدفًا في الذهاب ليصبح ثاني أصغر أجنبي في تاريخ ريال مدريد يسجل في الكلاسيكو في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، كما سجل في الإياب في الكامب نو في المباراة التي انتهت بفوز الريال 3-1. ومن بعدها ثبت فاران أقدامه مع ريال مدريد والذي يمتد تعاقده معه حتى عام 2022. Advertisements المسيرة الدولية

خاض فاران أول مباراة دولية له بقميص المنتخب الفرنسي أمام جورجيا يوم 22 مارس من عام 2013 في تصفيات كأس العالم، وانضم إلى قائمة الديوك التي شاركت في مونديال البرازيل 2014، وودع البطولة من ربع النهائي وألقي باللوم عليه بالخسارة في ربع النهائي أمام ألمانيا بسبب عدم مراقبته ماتس هوملز الذي سجل هدف الفوز في ذلك اللقاء. المسيرة الدوليةخاض فاران أول مباراة دولية له بقميص المنتخب الفرنسي أمام جورجيا يوم 22 مارس من عام 2013 في تصفيات كأس العالم، وانضم إلى قائمة الديوك التي شاركت في مونديال البرازيل 2014، وودع البطولة من ربع النهائي وألقي باللوم عليه بالخسارة في ربع النهائي أمام ألمانيا بسبب عدم مراقبته ماتس هوملز الذي سجل هدف الفوز في ذلك اللقاء. وفي شهر أكتوبر من نفس العام، أصبح فاران أصغر لاعب في تاريخ فرنسا يحمل شارة قيادة المنتخب في الفوز على أرمينيا بثلاثية نظيفة، وغاب فاران عن يورو 2016 بسبب الإصابة، قبل أن ينضم لقائمة فرنسا في مونديال روسيا 2018 وشارك في جميع المباريات وسجل هدفا في شباك أوروجواي في ربع النهائي وتوج بلقب البطولة مع الديوك، ليصبح رابع لاعب في التاريخ يتوج بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا في عام واحد بعد كل من كريستيان كاريمبو (1998) وروبرتو كارلوس (2002) وسامي خضيرة (2014). وبشكل عام، خاض فاران 55 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي أحرز خلالها 4 أهداف. ألقابه

ريال مدريد



ألقابه الدوري الإسباني : 2011- 2012 و2016- 2017. كأس ملك إسبانيا: 2013- 2014. السوبر الإسباني: 2012 و2017. دوري أبطال أوروبا: 2013- 2014 و2015- 2016 و2016- 2017 و2017- 2018. السوبر الأوروبي: 2014 و2016 و2017. كأس العالم للأندية: 2014 و2016 و2017 و2018. فرنسا كأس العالم: 2018.

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