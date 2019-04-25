انت الان تتابع هشام ولطفي يزينان التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

الأهلي

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة المصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها على استاد حرس الحدود (المكس)، في تمام الساعة الثامنة مساءً، اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين على استاد الجيش في برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية، انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، أحرزهما ساليف كوليبالي ووليد أزارو، وكان يدرب المارد الأحمر حينها الفرنسي باتريس كارتيرون، فيما كان حسام حسن يقود الفريق البورسعيدي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي - هشام محمد - صالح جمعة - حسين الشحات. (رمضان صبحي) - جونيور أجايي خط الهجوم: وليد أزارو. ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري، برصيد 58 نقطة،

Advertisements