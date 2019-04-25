الان تتابع الهلال السعودي يواجه التعاون مرتين في بطولتين خلال ثلاثة أيام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

يلتقي الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، مرتين، مع التعاون في غضون ثلاثة أيام، في بطولتين مختلفتين، حيث يستضيفه غدا

الجمعة في قبل نهائي كأس الملك، ثم في مباراة مؤجلة بالدوري، يوم الاثنين المقبل.

وتأجلت مواجهة الفريقين الهلال والتعاون في المرحلة 28 للدوري، لانشغال الهلال بخوض نهائي كأس العرب للأندية الأبطال، ثم مباراة الاستقلال الإيراني في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وعقب انتهاء ارتباطات الهلال الخارجية تفرغ للاستعداد لاستضافة التعاون في استاد جامعة الملك سعود في الرياض، غدا، في محاولة منه لاقتناص ثنائية هذا الموسم.

ويتأخر الهلال بفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر الحالي للدوري، لكن في حال فوزه على التعاون، يوم الاثنين المقبل، سيستعيد الصدارة قبل جولتين على النهاية.

واستأنف الفريق تدريباته على الفور عقب الفوز على الاستقلال، وخاض كافة اللاعبين التدريبات الجماعية، بما فيهم الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) العائد من الإصابة، والثنائي محمد الدوسري ووليد الأحمد بينما أنهى عبد الله عطيف برنامجه التأهيلي، وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات مع زملائه.

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وفي المقابل، سيغيب أندريه كاريو لاعب بيرو عن مباراة الغد للإصابة، بينما عاد الهلال للانتصارات بفوزه على الاستقلال وهزيمة التعاون ستمنحه دفعة معنوية نحو لقب الثنائية.

وتأهل التعاون إلى قبل نهائي كأس الملك للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1990 و2015 و2017 ويسعى لتتويج موسمه الرائع ببلوغ المباراة النهائية.

ويحتل التعاون المركز الرابع في الدوري متفوقا بفارق الأهداف عن الأهلي وله مباراة مؤجلة والفوز أو التعادل خلالها سيجعله ينفرد بالمركز الرابع.

وعقب تجديد فوزه على الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا، يدخل النصر مباراة مهمة جديدة على أرض الاتحاد الذي ألحق به الخسارة 3-2 في الرياض قبل جولتين ما أفقده صدارة الدوري.

وفي مواجهة جديدة بين الفريقين، لكن في جدة، يستضيف الاتحاد فريق النصر، في المباراة الثانية لقبل نهائي كأس الملك بعد غد السبت. ويسعى النصر للثأر من خسارته في الرياض بالتأهل إلى نهائي كأس الملك على حساب الاتحاد الذي استعاد بريقه مؤخرا وضمن البقاء في الدوري وحقق الانتصارات على الصعيد الآسيوي.

وعاد الاتحاد من طشقند بتعادل ثمين 1-1 مع لوكوموتيف الأوزبكي ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دور المجموعات وإقامة المباراة في جدة ستمنحه أفضلية كبيرة على النصر.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني بالمجموعة الثانية في دوري آسيا برصيد سبع نقاط متأخرا بفارق نقطتين عن الوحدة الإماراتي المتصدر. وفي حال فوز الاتحاد سيلتقي في نهائي كأس الملك مع الفائز من الهلال والتعاون.