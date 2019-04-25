شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات زين الدين زيدان تتصدر عناوين الصحف الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تصدرت تصريحات زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، حول رغبته في الفوز بلقب الليجا الموسم المقبل، عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الخميس.

وخرجت صحيفة «أس» بالعنوان التالي «زيدان يقول: الليجا هي الهدف في الموسم القادم».

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فيما عنونت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان: «البراءة.. المحكمة الوطنية تصدر قرارًا بتبرئة ساندرو روسيل وزوجته وشريكه والمدعي عليهم الآخرين.. إخلاء سبيل رئيس برشلونة السابق، جاء بعد 643 يومًا في السجن..».



وذكرت صحيفة «ماركا» في عنوانها الافتتاحي: «زيدان: الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو الفوز بالليجا».

وأضافت: «الليجا هي هدف زيدان الموسم المقبل، لكن زيزو يريد أولا وقبل أي شيء فريقا ينافس حتى الجولة الأخيرة».