توتنهام يفتح خزائنه من أجل نجم روما

بدأت أنظار العديد من الأندية الكبرى تتجه نحو لاعب وسط روما الإيطالي، والتي كان آخرها توتنهام الإنجليزي.

ووفقًا لموقع "توتو سبورت" الإيطالي، فإن توتنهام مستعد لدفع 50 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب الإيطالي الشاب نيكولو زانيولو.

ويسعى توتنهام لتكوين فريقًا قويًا شابًا للاستمرار على نفس النهج الحالي بين كبار البريميرليج.

لكن طموح توتنهام ورغبته في التوقيع مع زانيولو سيواجهها منافسة شرسة من قبل يوفنتوس، والذي يسعى لضم اللاعب، تحسبًا لرحيل ميراليم بيانيتش.

والتقى فابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس بوكيل زانيولو في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل البعض يتنبأ بإمكانية إتمام الصفقة.