الإصابة تحرم فيردر بريمن من ثنائي الفريق

أكد نادي فيردر بريمن اليوم الخميس أن قائده ماكس كروس سيغيب لفترة أطول بعد تفاقم إصابته في الفخذ خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام بايرن ميونخ مساء الأربعاء.

وخسر بريمن على يد ضيفه بايرن ميونخ 2-3 مساء أمس في المربع الذهبي لكأس ألمانيا.

وقال فلوريان كوفيلدت مدرب بريمن "حالة فخذه تبدو أسوأ بكثير".

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وأضاف "لن يشارك في أي مباراة قريبا، ربما لن يلحق بمباراة دوسلدورف يوم السبت".

كما يفتقد بريمن جهود فيليب بارجفريدي، بسبب الإصابة في الفخذ أيضا.

وأكد كوفيلدت أن بارجفريدي ربما يلحق بمباراة هوفنهايم في الجولة قبل الأخيرة من البوندسليجا، لكنه لن يشارك قبل ذلك.