شكرا لقرائتكم ثروت سويلم: كنت أتمنى تطبيق تجربة بيراميدز فى الشرقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال اللواء ثروت سويلم عضو مجلس النواب والمدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه كان يتمنى أن تكون تجربة نادى بيراميدز فى الشرقية، مشيرا إلى أنه رشح نادى الشرقية أثناء تواجدها فى القسم الثانى ليتم رعايته واستثماره فى تجربة مثيلة لتجربة بيراميدز فى الدورى الممتاز.

أضاف سويلم فى تصريحات خاصة إنه فى النهاية تم الإكتفاء بتجربة الدورى الممتاز وإلغاء فكرة الإستثمار فى ناد بالقسم الثاني وهو الشرقية،وآخر في القسم الثالت وكان مرشح له نادى أبو حماد الرياضى.

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وأشاد سويلم بأهالى الشرقية ووطنيتهم وحرصهم علي الخروج في ملحمة وطنية عظيمة للإستفتاء على التعديلات الدستورية وكان يقودهم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء جرير مصطفي مدير الأمن واللواء محمد والى مدير المباحث واللواء أحمد ممدوح مفتش الأمن الوطني ورموز وقيادات وزارة الداخلية، وهو ما وضح بعدما خرجت نتيجة الإستفتاء وحصلت الشرقية على رقم واحد علي مستوي الجمهورية فى الحضور والمشاركة.