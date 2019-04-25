شكرا لقرائتكم مصر تضمن لقب الرجال مع انطلاق نصف نهائي بطولة الجونة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الخميس منافسات الدور نصف النهائي ببطولة الجونة الدولية المفتوخة لمنافسات الاسكواش، حيث نجح ست لاعبين مصريين في حجز مقاعدهم في هذا الدور من البطولة لتضمن مصر لقب الرجال وتنافس على لقب السيدات.

وتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة كل من علي فرج المصنف الأول عالميا، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف السادس، وفارس الدسوقي المصنف رقم 40 .

بينما في منافسات السيدات تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلي المصنفة الأولى و نوران جوهر المصنفة السابعة لاعبات وادي دجلة.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش .

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالتالي:

رنيم الوليلي x أماندا صبحي

Advertisements

نوران جوهر vs كاميل سيرم

وفي منافسات الراجال:

علي فرج x طارق مؤمن

كريم عبد الجواد x فارس الدسوقي