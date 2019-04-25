شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المصري.. أجايى وأزارو يقودان الهجوم الأحمر فى التشكيل المتوقع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المصري

الأهلي ضد المصري لقاء مرتقي فى الثامنة مساء اليوم الخميس على إستاد المكس فى المباراة المؤجلة من السبوع الـ19 للدورى، ويفاضل الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى بين عدد من اللاعبين للدفع بهم فى التشكيل الأساسيى لمباراة المصرى الليلة، خاصة أن هناك لاعبين عائدين من الإصابات مثل رمضان صبحى وهشام محمد وأحمد الشيخ ولم يتحدد موقفهم من المشاركة الأساسية من عدمه.

الأهلي ضد المصري والتشكيل المتوقع



الأهلي ضد المصري والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأحمر مكون من:

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حراسة المرمى: على لطفى

خط الدفاع: أحمد فتحى "باسم على" وياسر إبراهيم وأيمن أشرف "رامى ربيعة" وعلى معلول

خط الوسط: حمدى فتحى وهشام محمد "أحمد فتحى أو العربى بدر" وصالح جمعة ورمضان صبحى "حسين الشحات".

خط الهجوم: وليد أزارو "صلاح محسن" وجونيور أجايى.

الأهلي ضد المصري