شكرا لقرائتكم الحنفى حكماً لمباراة وادى دجلة والاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح ، الحكم محمد الحنفى لادارة مباراة وداى دجلة والاسماعيلي اليوم ضمن الجولة 30 لدورى القسم الاول .

7 Advertisements ويعانونه كل من كريم مهيا وعمر فتحي وعمرو عبد الفتاح حكما رابعا وكل من محمد سلامة وعبد العزيز السيد حكما خامسا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحنفى حكماً لمباراة وادى دجلة والاسماعيلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.