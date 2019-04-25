شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يتحدى الإصابة ويطلب اللعب أمام المصري .. وطبيب الفريق يتحفظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب رمضان صبحي لاعب الاهلي المشاركة في لقاء المصري المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الخميس، بإستاد المكس في الاسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري الممتاز غير أن طبيب الفريق لم ينصح بذلك.

وغاب رمضان صبحي عن مباراة الاهلي الأخيرة أمام بيراميدز في الدوري والتى خسرها الأحمر بهدف نظيف للإصابة في العضلة الأمامية وكان مُقرراً أن يُسافر اللاعب إلى ألمانيا للإطمئنان على هذه الأصابة لكن الجهازين الفني والطبي اقنعا اللاعب بأن الإصابة لا تستوجب السفر إلى ألمانيا.

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وبعدما شارك رمضان صبحي في تدريبات الفريق اليومين الماضيين أكد للجهاز الفني قدرته على المشاركة أساسياً في لقاء المصري الليلة لكن الجهاز الطبي نصح بعدم الإستجابة لطلب اللاعب حتى لا تتجدد الإصابة وأكد الجهاز الطبي أنه من الأفضل أن يبقي رمضان على الدكة وأن يُشارك لدقائق معدود إذا أراد الجهاز الفني ذلك.

ويلعب رمضان صبحي مُعاراً للأهلي منذ يناير الماضي ولنهاية الموسم قادماً من هيدرسليفلد الأنجليزي.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في بطولة الدوري برصيد 58 نقط فينا يحتل المصري المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.