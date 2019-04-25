شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب يعلن عن موعد منافساته فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال عن موعد منافساته فى البطولة الأفريقية التى تنطلق اليوم فى استاد القاهرة والتى تعد أحد المحطات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو2020 . Advertisements وقال إيهاب إنه سيخوض نهائيات وزن 81 كجم فى تمام السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة. ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح فى السادسة مساءً.

ايهاب ع الفيس بوك

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