شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يطلب المشاركة أمام المصرى والجهاز الطبى يحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب رمضان صبحى، لاعب الأهلي، المشاركة فى لقاء المصرى المقرر له الثامنة مساء اليوم، الخميس، باستاد المكس فى الإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة للدورى الممتاز، غير أن طبيب الفريق لم ينصح بذلك.

وغاب رمضان صبحى عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام بيراميدز فى الدورى، والتى خسرها الأحمر بهدف نظيف للإصابة فى العضلة الأمامية، وكان مُقرراً أن يُسافر اللاعب إلى ألمانيا للاطمئنان على هذه الإصابة، لكن الجهازين الفنى والطبى أقنعا اللاعب بأن الإصابة لا تستوجب السفر.

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وبعدما شارك رمضان صبحى فى تدريبات الفريق اليومين الماضيين، أكد للجهاز الفنى قدرته على المشاركة أساسياً فى لقاء المصرى الليلة، لكن الجهاز الطبى نصح بعدم الاستجابة لطلب اللاعب حتى لا تتجدد الإصابة، وأكد الجهاز الطبى أنه من الأفضل أن يبقى رمضان على الدكة وأن يُشارك لدقائق معدود إذا أراد الجهاز الفنى ذلك.

ويلعب رمضان صبحى مُعاراً للأهلى منذ يناير الماضي ولنهاية الموسم قادماً من هيدرسيفلد الإنجليزى.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى بطولة الدورى برصيد 58 نقطة، بينما يحتل المصرى المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصرى قد خاض مباراتين أكثر عن الأهلى.