شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح بطولة شرم الشيخ الدولية للهجن بتنظيم بريزنتيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بطولة شرم الشيخ الدولية للهجن والتى تستضيفها المدينة السياحية وتحت رعاية محافظ جنوب سيناء، وتنظمها شركة بريزنتيشن سبورتس.

وتفتتح البطولة بكلمة من رئيس الاتحاد الدولى للهجن وكلمة لمحافظ جنوب سيناء للترحيب بالضيوف الكبار من على منصة مضمار البطولة الدولية.

Advertisements

ويشمل مضمار قاعدة العلم الذى يستضيف سباق البطولة العديد من المنافسات الأخرى، من بينها، الدراجات الهوائية وسباق سيارات الرالى والبيتش باجى والخيول والهجن.

وتنطلق أشواط البطولة بعد التعريف بقاعدة العلم بحضور السادة الضيوف، بجانب إحدى الفقرات الثقافية، قبل إنهاء البطولة.

البطولة تأتى على هامش افتتاح مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن، والتي تسعى من خلاله الدولة المصرية للتأكيد على تمسكها الكامل بتراثها المصري والعربي، وسعيها الدائم لجمع شمل الأخوة العرب والحفاظ على الهوية العربية في كافة المجالات والتى تأتى الرياضة في مكانة متقدمة منها.