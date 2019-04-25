شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مباراة قوية فى الثامنة مساء اليوم الخميس، عندما يلتقى مع المصرى باستاد المكس بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة للدورى الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث فى جدول المسابقة برصيد 58 نقطة، فيما يحتل لفريق البورسعيدى المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وإن كان المصرى قد خاض مباراتين أكثر عن الأهلى.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى مباراة المصرى البورسعيدى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: على لطفى

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خط الدفاع: أحمد فتحى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف "رامى ربيعة" وعلى معلول

خط الوسط: حمدى فتحى وهشام محمد "العربى بدر" وجونيور أجايى وصالح جمعة وحسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.