شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يجهز بدلاء الإنتاج للزمالك فى ودية بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، على الدفع بالبدلاء فى ودية بتروجت المقرر لها الثالثة عصر اليوم الخميس على استاد المصانع الحربية استعداداً لمواجهة الزمالك.

وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدورى والتى أقيمت باستاد بتروسبورت

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ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكه 39.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدورى على استاد بتروسبورت.