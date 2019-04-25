مصر تضمن لقب الرجال وتنافس على السيدات.. نصف نهائى بطولة الجونة للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الخميس، منافسات الدور نصف النهائى ببطولة الجونة الدولية المفتوحة لمنافسات الاسكواش، ونجح ستة لاعبين مصريين فى حجز مقاعدهم فى هذا الدور من البطولة لتضمن مصر لقب الرجال وتنافس على لقب السيدات.
وتأهل إلى نصف نهائى بطولة الجونة كل من على فرج المصنف الأول عالميا، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف السادس، وفارس الدسوقى المصنف رقم 40، بينما فى منافسات السيدات تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلى المصنفة الأولى ونوران جوهر المصنفة السابعة لاعبات وادى دجلة.
وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 165 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الاسكواش.
وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.
وجاءت مباريات نصف النهائي كالتالى:
رنيم الوليلي x أماندا صبحي
نوران جوهر vs كاميل سيرم
وفي منافسات الراجال:
علي فرج x طارق مؤمن
كريم عبد الجواد x فارس الدسوقى.
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