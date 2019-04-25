شكرا لقرائتكم خبر عن لوك إيميل لـ"سوبر كورة": الدورى المصرى الأقوى أفريقياً والأسوأ تنظيمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، فى ترك بصمة قوية مع فريقه منذ توليه مسئولية تدريب الفريق، لاسيما بعدما أصبح الطلائع فى منطقة الأمان بجدول الدورى. "سوبر كورة" استطلع رأيه فى محمد صلاح والدورى المصرى وتنظيم أمم أفريقيا وما تردد عن علاقته بالكباب والمحشى.. المزيد من التفاصيل ف حوار لوك إيميل، اضغط هنا.. Advertisements

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