شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينفي ايقافه مستحقات النقاز وجروس.. ويؤكد: بوست مزور كالعادة والان مع التفاصيل

شر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة بحساب مزور تحمل أسمه وتعلق بشكل غير لائق على العديد من الأحداث الرياضية. وشمل المحتوى المزور إهانة للجهاز الفني لنادي الزمالك وبعض لاعبي الفريق بعد مباراة بيراميدز والزمالك بالأمس والتي انتهت لصالح بيراميدز بهدف نظيف .

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