شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "شال الأهلي من بيراميدز" تغزو مواقع السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، عدد كبير من الفيديوهات والصور الساخرة على هزيمة الأهلي من بيراميدز بهدف نظيف منذ أيام، والتي حرمت الأهلى من صدارة الدوري المصري.

وكانت أبرز هذه الفيديوهات أغاني شبابية كأغنية "شال الأهلي شال من بيراميدز رايح جاي" وتصدرت هزيمة الأهلي من بيراميدز التريند الخاص بموقع تويتر .

الجدير بالذكر أن بيراميدز تغلب بالأمس على الزمالك بهدف نظيف وأنتزع صدارة الدوري المصري برصيد 63 نقطة.