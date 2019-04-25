الإسماعيلي يصطدم بوادي دجلة على استاد بترو سبورت

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٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
وادي دجلة
يحتضن استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، في تمام الساعة الخامسة مساء، اليوم الخميس، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد الإسماعيلية شهد فوز الفريق الدجلاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز ثلاثية دجلة محمد رضا بوبو ومحمد الجباس وكريم ممدوح، فيما أحرز هدف الدراويش كريستوفر ميندوجا، وأدارها الحكم إبراهيم نور الدين.
ويحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة، جمعها من 28 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر في 13، وسجل الفريق 33 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 42 هدفًا، بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث عشر، وبفارق ثلاث نقاط عن طلائع
في المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني البلجيكي سيدومير يانيفسكي، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، جمعها من 27 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر في 8، وسجل الفريق 26 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا، بفارق 4 نقاط عن مصر للمقاصة صاحب المركز السادس، وبفارق 6 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس.
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