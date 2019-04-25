انت الان تتابع الإسماعيلي يصطدم بوادي دجلة على استاد بترو سبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

وادي دجلة Advertisements

يحتضن استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، في تمام الساعة الخامسة مساء، اليوم الخميس، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد الإسماعيلية شهد فوز الفريق الدجلاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز ثلاثية دجلة محمد رضا بوبو ومحمد الجباس وكريم ممدوح، فيما أحرز هدف الدراويش كريستوفر ميندوجا، وأدارها الحكم إبراهيم نور الدين.

ويحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة، جمعها من 28 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر في 13، وسجل الفريق 33 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 42 هدفًا، بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث عشر، وبفارق ثلاث نقاط عن طلائع