انت الان تتابع للمرة الثانية آل الشيخ يعرض المعايشة على عماد النحاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
تركي آل الشيخ
أشاد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعماد النحاس المدير الفني لفريق للمقاولون العرب، وذلك بعد المجهود والأداء الكبير الذي يقدمه النحاس رفقة المقاولون هذا الموسم، حيث يقود مدافع الأهلي السابق ذئاب الجبل لتقديم نتائج رائعة هذا الموسم، حيث يحتل الذئاب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المصري صاحب المركز الرابع، مما دفع مجلس إدارة ناديه لتجديد تعاقده لموسم إضافي قبل نهاية الموسم لمزيد من الاستقرار.
وكتب مالك نادي بيراميدز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "عماد النحاس مدرب كبير وتاني مرة بقول آخر الموسم لو عاوز معايشة مع مدرب عالمي بصفتي رئيس للاتحاد العربي أنا جاهز ويتواصل معي". وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يعرض تركي آل الشيخ على عماد النحاس، خوض فترة معايشة مع مدرب عالمي،
وكتب مالك نادي بيراميدز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "عماد النحاس مدرب كبير وتاني مرة بقول آخر الموسم لو عاوز معايشة مع مدرب عالمي بصفتي رئيس للاتحاد العربي أنا جاهز ويتواصل معي".
وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يعرض تركي آل الشيخ على عماد النحاس، خوض فترة معايشة مع مدرب عالمي، حيث عرض عليه من قبل وبالتحديد في فبراير الماضي، وذلك حين فاز بيراميدز على المقاولون العرب بصعوبة، بهدف نظيف سجله حينها الدولي السوري عمر خربين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين.
يشار إلى أن النحاس أكد أن فرص الأهلي والزمالك وبيراميدز، في الفوز بلقب الدوري تكاد تكون متساوية بشكل كبير، وأوضح أن بيراميدز قد يفاجئ الجميع بالحصول على لقب الدوري، مستفيدًا من أي تعثر للقطبين، معلقًا: «فوز بيراميدز بالدوري المصري سيكون قنبلة نووية».
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية آل الشيخ يعرض المعايشة على عماد النحاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.