انت الان تتابع للمرة الثانية آل الشيخ يعرض المعايشة على عماد النحاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

تركي آل الشيخ

أشاد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعماد النحاس المدير الفني لفريق للمقاولون العرب، وذلك بعد المجهود والأداء الكبير الذي يقدمه النحاس رفقة المقاولون هذا الموسم، حيث يقود مدافع الأهلي السابق ذئاب الجبل لتقديم نتائج رائعة هذا الموسم، حيث يحتل الذئاب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المصري صاحب المركز الرابع، مما دفع مجلس إدارة ناديه لتجديد تعاقده لموسم إضافي قبل نهاية الموسم لمزيد من الاستقرار.

وكتب مالك نادي بيراميدز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "عماد النحاس مدرب كبير وتاني مرة بقول آخر الموسم لو عاوز معايشة مع مدرب عالمي بصفتي رئيس للاتحاد العربي أنا جاهز ويتواصل معي". وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يعرض تركي آل الشيخ على عماد النحاس، خوض فترة معايشة مع مدرب عالمي،

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