4 دوافع تدعم الأهلي قبل مواجهة المصري

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تأتي مواجهة المصري بعد أسبوع من الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد، والتي فتحت النيران على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي واللاعبين

في مباراة يعتبرها عدد كبير من جمهور الأهلي حاسمة في مشوار فريقهم نحو الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز، يلتقي المارد الأحمر مع نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة من مساء الخميس، على ملعب «المكس» بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ19 للمسابقة. فوز الأهلي على المصري سيمنحه دفعة معنوية كبرى، خاصة أنها واحدة من أصعب المباريات المتبقية للفريق في البطولة هذا الموسم، كما أنه سيتقدم خطوة للأمام محتلًا المركز الثاني بفارق نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك، وخلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطتين وله مباراتين إضافيتين.

اقرأ أيضًا: رمضان صبحي يزين قائمة الأهلي لإسقاط المصري ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة جمعها من 26 مباراة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 63 لكنه خاض 29 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 60 نقطة جمعها من 27 مباراة. وتأتي مواجهة

اقرأ أيضًا: رمضان صبحي يزين قائمة الأهلي لإسقاط المصري ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة جمعها من 26 مباراة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 63 لكنه خاض 29 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 60 نقطة جمعها من 27 مباراة. وتأتي مواجهة المصري بعد أسبوع من الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد، والتي فتحت النيران على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي واللاعبين، وأعادت فتح جراح الخسارة الثقيلة أمام صن داونز بخمسة أهداف نظيفة في دوري أبطال إفريقيا، لكن مواجهة الفريق البورسعيدي تحمل العديد من الدوافع لدى الفريق الأحمر، لتحقيق الفوز، وهو ما يلقي «التحرير» الضوء عليه في التقرير التالي. استعادة الثقة.. استعادة الثقة.. لم يكن الأهلي سيئًا في مباراتيه الأخيرتين أمام صن داونز في الإياب التي فاز فيها بهدف دون رد، ثم الخسارة أمام بيراميدز، فما كان يعيب الفريق هو إهدار الفرص السهلة التي كلفت الفريق الخروج الإفريقي، ثم خسارة صدارة الدوري أمام بيراميدز. Advertisements ويسعى لاعبو الفريق إلى مصالحة جمهور القلعة الحمراء، بعد تراجع النتائج الأخيرة، وهو ما قد يكون اللاعبون في حاجة إليه لاستعادة الثقة الغائبة، والواضحة في كل الفرص التي يهدرها اللاعبين أمام المرمى، وهو الأمر الذي انتبه إليه مجلس الإدارة، وقرر رفع الضغوط عن اللاعبين برفع مكافآت الفوز في الفترة المقبلة. مصير لاسارتي مصير لاسارتي يعلم لاسارتي أن أي نتيجة بخلاف الفوز على المصري قد تطيح به من منصبه، خاصة بعدما جدد محمود الخطيب رئيس النادي الثقة به، رغم اعتراض بعض أعضاء مجلس الإدارة والجماهير على بقائه، لذلك فإن اللقاء سيكون بمثابة حياة أو موت له. الضغط على المنافسين الضغط على المنافسين فوز الأهلي على المصري سيجعله في المركز الثاني في جدول الترتيب مؤقتًا، متفوقًا على الزمالك بنقطة، مع إمكانية استعادة الصدارة في حالة الفوز بمباراتيه الإضافيتين أكثر من بيراميدز، ما سيمنحه بالتأكيد وضعية أفضل تزيد من الضغط على منافسيه، خاصة أن الفريق الأبيض أصبح يعاني في الفترة الأخيرة من الإجهاد والغيابات المؤثرة بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. المرشح الأول المرشح الأول الحديث عن أن الأهلي هو المرشح الأول حاليًا للفوز باللقب أمر ايجابي قد يستغله لاعبوه لصالحهم في المباريات المقبلة بدءًا من مواجهة المصري، حيث صرح مؤخرًا أكثر من مرة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، بأن الأهلي هو بطل الدوري هذا الموسم، ومن بعده الزمالك ثانيًا، بينما سينهي بيراميدز المسابقة في المركز الثالث وفقًا لتصريحاته. من جانبه أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأهلي اقترب من الفوز بالدوري قائلًا: «ملامح الموسم الكروي اتضحت بشكل كبير الأهلي في طريقة لدرع الدوري بشرط تخطي مباراتين قاسيتين في الطريق» مضيفًا أن بيراميدز سوف يحصد الكأس. اقرأ أيضًا: اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراة الأهلي والمصري

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