انت الان تتابع 3 احتمالات تمنح برشلونة لقب الدوري يوم السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص
برشلونة
حقق أتلتيكو مدريد أمس الأربعاء انتصارًا بشق الأنفس على فالنسيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن مباريات الجولة رقم 34 من الدوري الإسباني، ليؤجل بهذا الفوز تتويج برشلونة الرسمي بلقب الدوري هذا الموسم، والذي من الممكن أن يحسمه العملاق الكتالوني يوم السبت المقبل عندما يستقبل ليفانتي على ملعب الكامب نو، ويحتل البرسا قبل 4 جولات من نهاية الموسم صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، بينما يوجد أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وهو المنافس الوحيد على الذي يقف بين برشلونة وبين التتويج باللقب هذا الموسم.
وهناك 3 حالات تمنح برشلونة لقب الدوري الإسباني رسميًا يوم السبت المقبل. الحالة الأولى هي أن يخسر أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد عصر السبت المقبل، وحينها يتوج برشلونة باللقب حتى قبل خوض مباراته أمام ليفانتي في مساء نفس اليوم. أما الحالة الثانة، هي أن يتعادل أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد، وحينها سيكفي
الحالة الأولى هي أن يخسر أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد عصر السبت المقبل، وحينها يتوج برشلونة باللقب حتى قبل خوض مباراته أمام ليفانتي في مساء نفس اليوم.
أما الحالة الثانة، هي أن يتعادل أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد، وحينها سيكفي برشلونة التعادل للتتويج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.
أما في حال حقق رجال دييجو سيميوني الانتصار على بلد الوليد يوم السبت المقبل، فسيكون العملاق الكتالوني بحاجة إلى الفوز على ليفانتي للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة 26 في تاريخ البرسا.
يذكر أن ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب الدوري الإسباني بواقع 33 مرة، مقابل 25 مرة لبرشلونة و10 مرات لأتلتيكو مدريد.
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