صلاح يوجه رسالة إلى بطلة «لعبة العروش»

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٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
محمد صلاح
علق نجم المنتخب الوطني وليفربول محمد صلاح، على مقابلته مع النجمة البريطانية إيميليا كلارك بطلة مسلسة "لعبة العروش"، وضع صلاح صورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجمعه بكلارك، معلقًا على الصورة كاتبًا "أم التنانين بنفسها"، وذلك بعدما التقيا في الحفل الخاص لمجلة "تايم" الأمريكية للإعلان عن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، ذلك الحفل الذي التقى فيه صلاح الكثير من النجوم، أبرزهم رامي مالك الحائز على جائزة الأوسكار هذا العام.
وتشتهر الممثلة إميليا كلارك الشهيرة بدور "دينيريس تارجيريان" والملقبة في مسلسل "صراع العروش" بلقب "أم التنانين". The mother of dragons herself... ?? pic.twitter.com/ZFabVR6G8k — Mohamed Salah (@MoSalah) 25 April 2019 واختير صلاح ضمن 100 شخصية هي الأكثر تأثيرًا في العالم لعام 2019، وضمن
وتشتهر الممثلة إميليا كلارك الشهيرة بدور "دينيريس تارجيريان" والملقبة في مسلسل "صراع العروش" بلقب "أم التنانين".
— Mohamed Salah (@MoSalah)
The mother of dragons herself... 🙂 pic.twitter.com/ZFabVR6G8k— Mohamed Salah (@MoSalah) April 25, 2019
واختير صلاح ضمن 100 شخصية هي الأكثر تأثيرًا في العالم لعام 2019، وضمن قائمة «التايم»، وجد 5 رياضيين فقط، وجاء محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بالقائمة كلاعب كرة القدم الوحيد في القائمة، بالإضافة إلى وجود الأمريكى ليبرون جيمس نجم كرة السلة ولاعب لوس أنجلوس لايكرز، ولاعب الجولف الأمريكي تايجر وودز، ولاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات أليكس مورجان والعداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا، والممثلة إميليا كلارك.
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