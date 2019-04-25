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تعرف على موعد مبارة الأهلى والمصرى اليوم

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، الخميس، على ملعب المكس في الإسكندرية ضمن المباراة المؤجلة من لقاءات الجولة التاسعة عشر في منافسات بطولة الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة أما المصري في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

تنطلق صافرة الحكم المكسيكي روبيرتو جارسيا معلنة بداية مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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