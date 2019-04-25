شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مبارة الأهلى والمصرى اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، الخميس، على ملعب المكس في الإسكندرية ضمن المباراة المؤجلة من لقاءات الجولة التاسعة عشر في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة أما المصري في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.
تنطلق صافرة الحكم المكسيكي روبيرتو جارسيا معلنة بداية مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس.
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