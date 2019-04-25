شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد محمد صلاح من فريق العام للدوري الإنجليزي.. و«ماني» يقود الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب استبعدت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وهداف البريميرليج بالتساوي مع نجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو من اختياراتها لفريق العام. ونشرت الرابطة على حسابها الرسمي على «تويتر» فريق العام للدوري الإنجليزي حسب اختيارها، وجاء كالآتي: Advertisements حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي) الدفاع: ترنت ألكساندر-أرنولد (ليفربول)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي)، أندرو روبيرتسون (ليفربول)

الوسط: بول بوجبا (مانشستر يونايتد)، فيرناندينيو (مانشستر سيتي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي)

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