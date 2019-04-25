مانشستر يونايتد يؤمن عرينه من غدر دي خيا

وضع مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي الحارس السلوفيني يان أوبلاك، بديلًا محتملًا للإسباني دافيد دي خيا، في حالة رحيله هذا الصيف.

وأعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن دي خيا (28 عامًا) من حقه أن يوقع لأي فريق آخر خلال عام ونصف من الآن.

وأكدت الصحيفة، أن النجم الإسباني حدد مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من أجل التجديد للمان يونايتد، وهو رقم قريب مما يتقاضاه أليكسيز سانشيز 500 ألف إسترليني.

وترفض إدارة مانشستر يونايتد فكرة التفريط في دي خيا، لكنها لن تمانع حال تلقت عرضًا ماليًا مغريًا.

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وبالفعل وقع اختيار مسؤولي اليونايتد على يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، ليحل محل دي خيا حال رحيله.

ووفقًا لما أعلنته صحيفة "مترو" البريطانية، فإن مسؤولي اليونايتد يرون أن أوبلاك هو الحارس المثالي لحماية عرين الشياطين الحمر خلفًا لدي خيا.

جدير بالذكر أن أوبلاك كان قد جدد تعاقده مؤخرًا مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2023، وبشرط جزائي تصل قيمته إلى 104 مليون جنيه إسترليني.