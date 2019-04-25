أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا، تشكيل الموسم في الدوري الإنجليزي، والذي شهد العديد من المفاجآت. وشهد التشكيل وجود الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، بجانب 6 لاعبين من مانشستر سيتي و4 من ليفربول. في المقابل غاب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، أو إيدين هازارد جناح تشيلسي أو بيير أوباميانج هداف آرسنال، عن التشكيل المثالي. وجاء التشكيل كاملا كالآتي: Advertisements حراسة المرمى: إيدرسون. الدفاع: روبرتسون - لابورت - فان ديك - ألكسندر أرنولد. الوسط: برناردو سيلفا - فرناندينيو - بوجبا. الهجوم: ماني - أجويرو - سترلينج.

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كانت هذه تفاصيل خبر بوجبا يكسر احتكار ثنائي القمة في تشكيل البريميرليج.. وغياب صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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