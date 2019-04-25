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تركي آل الشيخ: النحاس مدرب عالمي «ولو عايز معايشة مع مدرب عالمي أنا جاهز»

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أشاد تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز بإمكانيات عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب.

وقال "آل الشيخ" عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: " عماد النحاس مدرب كبير وتاني مره بقول اخر الموسم لوعاوز معايشة مع مدرب عالمي بصفتي رئيس للاتحاد العربي أنا جاهز ويتواصل معي".

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وكان تركي آل الشيخ قد أشاد من قبل بإمكانيات عماد النحاس التدريبه وعرض عليه مساعده بصفته رئيس الاتحاد العربي للمعايشة مع مدربين عالميين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة 31 للدوري العام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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