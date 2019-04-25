مسحل الاتفاق: لسنا رخيصين لنلعب لصالح غيرنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

أوضح نائب رئيس نادي الاتفاق، حاتم المسحل، أن اختيار المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو لتدريب الفريق الأول في الفترة الحرجة الحالية، جاء نتيجة معرفته بالدوري السعودي من خلال تجربته السابقة التي قاد فيها النصر عقب إقالة الأوروجوياني دانيال كارينيو، مشددا على أنه الخيار المناسب والمتاح أمامهم في الفترة الحالية، وكذلك لتخوفهم من استقطاب مدرب غير ملم بالدوري السعودي في مرحلة حرجة.

وأضاف «التغيير في المقام الأول نفسي، كما أن فترة هيلدر ستشهد عودة اللاعبين المصابين، واكتمال عناصر الفريق خلال المباراتين المقبلتين، كما أن هناك فترة توقف ستمنح المدرب فرصة لإعداد اللاعبين بالصورة التي يريد». وأردف «كما أن الهيئة العامة للرياضة هي المتكفلة بعقود المدربين، ونشكر إدارة النصر على تعاونهم في هذا الأمر».

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وحول المواجهة المقبلة أمام الهلال قال المسحل «الاتفاق دائما يلعب لنفسه ولا يخدم غيره، ولسنا رخيصين لنلعب لصالح غيرنا، فقط سنلعب لسمعة ومصلحة الاتفاق ولا ننظر لكلام الآخرين. ونسعى للفوز في مواجهتي الهلال والأهلي لتحسين صورة الفريق التي لم تكن في مستوى تطلعاتنا. ونحن كإدارة بالتأكيد نتحمل المسؤولية كاملة، ونعترف بأن لدينا أخطاء، ولكننا نأمل في أن تكون النهاية جيدة بتحقيق الانتصار على الكبيرين الهلال والأهلي والابتعاد عن حسابات الهبوط، وإن كانت مسألة الهبوط المباشر مستبعدة».

وتابع «الاتفاق مقارنة ببقية فرق دوري المحترفين يعد الأقل دعما، إضافة إلى أن الدعم الشرفي لم يكن بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب، ولذا لم نستطع التغيير في اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية أسوة بالموسم الماضي، وهو ما أسهم بشكل كبير في عدم ظهور الفريق بالشكل الملائم، خاصة في الدور الثاني للدوري».

ويبدأ هيلدر اليوم مهمة الإشراف على الفريق في مباراتيه المتبقيتين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تسلمها خلفا للمقال الإسباني سيرخيو بيرناس، حيث سيعقد اجتماعا باللاعبين قبل التدريب لإحاطتهم بأسلوبه والاستراتيجية التي ينوي تطبيقها قبل مواجهة الهلال والأهلي في 11و16 مايو المقبل ضمن الجولتين الأخيرة وقبل الأخيرة للدوري.