القادسية يطالب بمعاقبة النصر لعدم سداد ملايين العبيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

رفعت إدارة نادي‫ القادسية أمس خطابا للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطالب فيه بتطبيق لائحتها تجاه نادي النصر لعدم سداد مستحقات صفقة انتقال اللاعب عبدالرحمن العبيد البالغة 8 ملايين ريال إلى صفوفه قادما إليه من القادسية.

وجاءت هذه الخطوة بعد الخطاب السابق في السياق نفسه، والذي قدمته للجنة الانضباط والأخلاق، والذي طالبت فيه بحقوق بدل التدريب لانتقال اللاعب سعد السلولي للاتفاق البالغة 690 ألف ريال.

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وأبانت مصادر لـ «مكة» أن لجنة الانضباط والأخلاق لن تنظر في المطالبتين كونهما تدخلان ضمن ملف حقوق اللاعبين المحليين المتعثر، والذي يحيط الاتحاد السعودي لكرة القدم بكامل تفاصيله، حتى إنه سمح للأندية بالتسجيل رغم صدور قرارات ملزمة من قبل لجنة فض المنازعات تفيد بوجوب التسديد.

على الصعيد نفسه أوضح مصدر مسؤول في نادي الاتفاق أن ناديه لم يصله أي إخطار كتابي من لجنة الانضباط بخصوص اللاعب سعد السلولي، يتضمن موعدا نهائيا لتسديد المبلغ أو تنفيذ القرار.

العقوبات المترتبة حسب نص لائحة الانضباط والأخلاق