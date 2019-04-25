منصور بن مشعل يرتب لرئاسة الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز العتيبي _ جدة

ترددت أنباء داخل أروقة نادي الأهلي، أن عضو الشرف الأمير منصور بن مشعل، يتأهب حاليا لتقديم ملفه الانتخابي للترشح إلى كرسي رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات مقبلة، مفيدة أن الأمير منصور بن مشعل بدا فعليا في ترتيب أوراقه اللازمة من حيث تسمية أعضاء مجلس إدارته وتحديد أهداف المرحلة.

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ويترأس مجلس إدارة الأهلي حاليا عبدالله بترجي بالتكليف، حيث تنتهي مهمته بنهاية الموسم الحالي.

ويعد الأمير منصور بن مشعل من أعضاء الشرف الداعمين لمسيرة الأهلي، وفي مقدمة المطالبين بلم الشمل والتكاتف من أجل مصلحة النادي، وهو ما يجعله شخصية متفقا عليها من قبل غالبية الأهلاويين ليكون رجل المرحلة المقبلة.

وطالبت جماهير الأهلي بأن يكون الرئيس القادم قادرا على قيادة الدفة الإدارية، وأن يعيد الفريق الأول لمنصات التتويج بعد أن غاب عنها في العاميين الماضيين وبقي بعيدا عن المنافسة على الألقاب المحلية الثلاثة (كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).