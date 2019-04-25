مؤتمر صحفي بالقدية لكشف تفاصيل رالي داكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

تعلن في الثالثة مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي موسع في القدية التفاصيل الخاصة برالي داكار الذي تستضيفه السعودية في 2020، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي.

وسيتطرق المؤتمر بحضور منظمي السباق الأكثر صعوبة في العالم (ASO)، لكل التفاصيل الخاصة بالحدث العالمي الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وسيعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي بمعية رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة القدية مايكل رينينج، ومدير سباق رالي داكار ديفيد كاستيرا، والمدير التنفيذي للشركة المالكة لسباق داكار يان لامونير، عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالرالي.

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وتتخلل المؤتمر مقاطع مرئية تشرح تاريخ الرالي الذي انطلق في 1979م من العاصمة الفرنسية باتجاه العاصمة السنغالية داكار، قبل أن ينتقل في 2009 إلى أمريكا الجنوبية، ليحل ضيفا على تشيلي والأرجنتين حتى 2019،

كما سيكشف المؤتمر عن مسار الرالي الذي يعد الأطول في تاريخ السباق.

وسيمر السباق بعدد من المحافظات والمدن والمناطق والقرى السعودية، قاطعا السواحل والصحاري والجبال الصخرية والكثبان الرملية كتضاريس أقنعت بتنظيم الرالي 5 سنوات مقبلة، وذلك بعد 11 نسخة من السباق أقيمت في أمريكا الجنوبية، وكسر احتكار تنظيمه في دول معينة.

وينتظر أن تستثمر الهيئة العامة للرياضة أيام السباق في تسليط الضوء على المعالم السياحية والحيوية التي تزخر بها المملكة، والتعريف بالمشاريع الترفيهية والاقتصادية، خاصة أن الرالي سيسهم في التعريف بعدد من المعالم السياحية والتراثية عندما يستمر 14 يوما، بواقع قطع مسافة تصل إلى 900 كلم في اليوم.

وسبق أن نشرت «مكة» نقلا عن صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية الرياضية، أن استضافة السعودية للرالي في 5 سنوات سيكلفها نحو 13 مليون يورو.