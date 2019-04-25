سلة أحد تصطدم بالمنامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله أمين _ جدة

يواجه فريق أحد في الثامنة مساء اليوم نظيره المنامة البحريني في الدور ربع النهائي لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة المقامة حاليا في العاصمة البحرينية المنامة.

وتأهل أحد إلى هذا الدور قبل حلوله في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بعد فوزه على العربي القطري في الجولة الثالثة، فيما تأهل المنامة البحريني نتيجة حلوله في المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

أحد يواجه المنامة في ربع نهائي بطولة الأندية الخليجية، وخاض تدريبه الرئيس على صالة خليفة الرياضية استعدادا للمباراة تحت إشراف المدرب الوطني عبدالرحيم لال.